Codice della Strada: scatta un nuovo obbligo su tutte le auto. La data (Di domenica 6 febbraio 2022) Nel nuovo regolamento europeo sono state inserite novità molto importanti per gli automobilisti. Ecco i dettagli su cosa cambia Dal prossimo 6 luglio entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 6 febbraio 2022) Nelregolamento europeo sono state inserite novità molto importanti per glimobilisti. Ecco i dettagli su cosa cambia Dal prossimo 6 luglio entrerà in vigore ilregolamento europeo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

umitalia : Un invito alla ricerca della felicità nelle piccole cose, in ogni piccolo istante, tra le luci della pubblicità e q… - Open_gol : 'Domani sono confermato?' 'Sì, codice XX' 'Mi raccomando con le votazioni... sai che in Italia facciamo sempre quel… - AngeloCiocca : Abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere di valutare l’episodio rispetto al codice di condotta per i membr… - ice_and_steel71 : @alessia_dream01 Ma se non escono manco su quello della farmacia quando dai il codice fiscale! - FrancescoDeBen8 : @stefanobellelli @MaxLap7 Senza il monopolio della forza in mano ad un governo tendenzialmente democratico, con un… -