Cagliari, colpo salvezza: Pereiro stende l'Atalanta. E per la Juve Gasp perde pezzi (Di domenica 6 febbraio 2022) Colpaccio del Cagliari che sbanca il Gewiss 2 - 1 con l'Atalanta in 10 dal 53' per rosso diretto al portiere Musso. Decide la doppietta di Pereiro (51' e 68'), con Palomino che aveva agguantato il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 febbraio 2022) Colpaccio delche sbanca il Gewiss 2 - 1 con l'in 10 dal 53' per rosso diretto al portiere Musso. Decide la doppietta di(51' e 68'), con Palomino che aveva agguantato il ...

Advertising

Gazzettino : Atalanta-#cagliari 1-2, Pereiro show: colpo Mazzarri a Bergamo - zazoomblog : Serie A: colpo Cagliari 2-1 all'Atalanta. La Juve vede il quarto posto. LIVE: Bologna-Empoli e Samp-Sassuolo -… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Cagliari 1-2, colpo in trasferta per la squadra di Mazzarri - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Cagliari 1-2, colpo in trasferta per la squadra di Mazzarri - sportal_it : Colpo Cagliari a Bergamo, Atalanta battuta tra le polemiche -