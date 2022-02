Brividi: il testo della canzone di Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo 2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) Brividi testo – Mahmood e Blanco hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 con la loro canzone: Brividi. Brano che era dato tra i favoriti prima dell’inizio della kermesse canora e che ha dominato la classifica per quasi tutte le cinque serate. Ma vediamo insieme il testo e il video del brano: Ho sognato di volare con te Su una bici di diamanti Mi hai detto sei cambiato, Non vedo più la luce nei tuoi occhi La tua paura cos’è? Un mare dove non tocchi mai Anche se il sesso non è La via di fuga dal fondo Dai non scappare da qui Non lasciarmi così Nudo con i Brividi A volte non so esprimermi E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di perle E pagherei per andar ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 6 febbraio 2022)hanno vinto ildicon la loro. Brano che era dato tra i favoriti prima dell’iniziokermesse canora e che ha dominato la classifica per quasi tutte le cinque serate. Ma vediamo insieme ile il video del brano: Ho sognato di volare con te Su una bici di diamanti Mi hai detto sei cambiato, Non vedo più la luce nei tuoi occhi La tua paura cos’è? Un mare dove non tocchi mai Anche se il sesso non è La via di fuga dal fondo Dai non scappare da qui Non lasciarmi così Nudo con iA volte non so esprimermi E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di perle E pagherei per andar ...

