Benevento, torna anche quest’anno la ‘Giornata di Raccolta del Farmaco’ (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – torna anche quest’anno, la GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco, che, dall’8 al 14 febbraio prossimi, consentirà di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I medicinali raccolti saranno distribuiti a diverse realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo loro, gratuitamente, cure e farmaci. A Benevento e provincia, la Raccolta si svolgerà presso le sedici farmacie che hanno aderito. Sette farmacie nel capoluogo: Igea e San Diodato al viale Mellusi, Del Grosso in via Perasso, Italiano e Mercaldo a via Napoli, Fatebenefratelli al viale Principe di Napoli, la parafarmacia Cardone in via dei Longobardi. A Telese Terme la parafarmacia Cardone di viale Minieri, a Sant’Agata de Goti le ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti, la GRF – Giornata didel Farmaco, che, dall’8 al 14 febbraio prossimi, consentirà di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I medicinali raccolti saranno distribuiti a diverse realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo loro, gratuitamente, cure e farmaci. Ae provincia, lasi svolgerà presso le sedici farmacie che hanno aderito. Sette farmacie nel capoluogo: Igea e San Diodato al viale Mellusi, Del Grosso in via Perasso, Italiano e Mercaldo a via Napoli, Fatebenefratelli al viale Principe di Napoli, la parafarmacia Cardone in via dei Longobardi. A Telese Terme la parafarmacia Cardone di viale Minieri, a Sant’Agata de Goti le ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, torna anche quest'anno la 'Giornata di Raccolta del Farmaco' ** - ottopagine : Torna la raccolta farmaco: dall'8 al 14 si donano medicine per chi ha bisogno #Benevento - Hsiwk_ : Oggi torna la Serie A, la Serie B (col mio Benevento alle 14:00) e stasera c'è la finale di Sanremo. Ma esattamente… - psb_original : Benevento-Parma, le probabili formazioni: Improta torna dopo l'infortunio, Pandev debutta da titolare #SerieB - ilvaglio1 : Torna la serie B: al Vigorito c'è il Parma per un Benevento in cerca d'autore #buffon #beneventocalcio #parma… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento torna Soel Benevento, il tris è servito. Una super Piedel annichilisce Potenza Mercoledì si torna in campo, ma questa volta lontano dalle mura amiche. La Virtus Academy Soel Benevento è attesa dalla trasferta di Catanzaro, altro esame di un percorso lungo e faticoso in cui ...

Risultati Serie B, classifica/ Il Perugia vince ad Ascoli e torna in corsa playoff! Il Perugia si porta a 31 punti e torna in corsa per i playoff, distanti di una sola lunghezza. La ... CLASSIFICA/ Pisa e Brescia rallentano, colpaccio Pordenone! Reti bianche anche a Benevento, dove i ...

Benevento, torna il Covid nel gruppo squadra: emerse due positività Ottopagine La Soel Benevento cala il tris: ko anche Potenza 66-49 Terzo acuto di fila per la Soel Benevento che conferma il suo bel momento di forma e supera anche il Basilia Basket Potenza 66-49 al Pala Parente. Le sannite completano dunque da imbattute il trittico ...

Pallamano Benevento, pari esterno nel derby con l’Atellana: 23-23 Secondo pareggio consecutivo per la Pallamano Benevento che impatta 23-23 sul difficile campo dell’Atellana. Un risultato maturato sicuramente in maniera diversa rispetto all’ultima prestazione ...

Mercoledì siin campo, ma questa volta lontano dalle mura amiche. La Virtus Academy Soelè attesa dalla trasferta di Catanzaro, altro esame di un percorso lungo e faticoso in cui ...Il Perugia si porta a 31 punti ein corsa per i playoff, distanti di una sola lunghezza. La ... CLASSIFICA/ Pisa e Brescia rallentano, colpaccio Pordenone! Reti bianche anche a, dove i ...Terzo acuto di fila per la Soel Benevento che conferma il suo bel momento di forma e supera anche il Basilia Basket Potenza 66-49 al Pala Parente. Le sannite completano dunque da imbattute il trittico ...Secondo pareggio consecutivo per la Pallamano Benevento che impatta 23-23 sul difficile campo dell’Atellana. Un risultato maturato sicuramente in maniera diversa rispetto all’ultima prestazione ...