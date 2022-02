Atletica, Jacobs: “Mai usato doping. Sogno di andare nello spazio e di aiutare i giovani” (Di domenica 6 febbraio 2022) “Il doping? Sono stanco di questa domanda. Non ho mai preso niente di simile”. Ecco le parole di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, che ha parlato nel corso di una lunga intervista al Welt am Sonntag, l’edizione domenicale di Die Welt, in merito al discusso nutrizionista Giacomo Spazzini. “E’ stato assolto, le informazioni in questo caso erano errate sin dall’inizio. Non si trattava di doping. Spazzini non è stato accusato di avere nulla a che fare con sostanze illegali”. Poi Jacobs ha parlato del suo futuro: “Da piccolo avevo due sogni: vincere le Olimpiadi e volare nello spazio. Sto lavorando anche al secondo Sogno ancora da realizzare. Contattare Elon Musk? Sì, forse (ridendo, ndr). La contraddizione però è che ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) “Il? Sono stanco di questa domanda. Non ho mai preso niente di simile”. Ecco le parole di Marcell, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, che ha parlato nel corso di una lunga intervista al Welt am Sonntag, l’edizione domenicale di Die Welt, in merito al discusso nutrizionista Giacomo Spazzini. “E’ stato assolto, le informazioni in questo caso erano errate sin dall’inizio. Non si trattava di. Spazzini non è stato accdi avere nulla a che fare con sostanze illegali”. Poiha parlato del suo futuro: “Da piccolo avevo due sogni: vincere le Olimpiadi e volare. Sto lavorando anche al secondoancora da realizzare. Contattare Elon Musk? Sì, forse (ridendo, ndr). La contraddizione però è che ...

