Atalanta Cagliari 0-0 LIVE | iniziata la seconda frazione di gioco

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 febbraio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA L’arbitro fischia l’inizio, partiti! 7? Primo squillo dell’con Koopmeiners dalla distanza, palla alta 11? Imbucata per Pessina che tutto solo davanti a Cragno centra la traversa. il guardalinee rileva però fuori22?padrona del campo che palleggia da destra a sinistra del campo 29? Bordata di Malinovsky dal limite ma Cragno e super in tuffo 45+1 TERMINA IL ...