Scossa di terremoto registrata sull' Etna | nessun danno

Advertising

SkyTG24 : Terremoto sul versante Est dell'Etna, scossa di magnitudo 3.3 - Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 23:43 a sud di Parma #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Parma #terremoto #parma #nevianodegliarduini… - statodelsud : Terremoto sul versante Est dell’Etna, scossa di magnitudo 3.3 - Pino__Merola : Terremoto sul versante Est dell’Etna, scossa di magnitudo 3.3 -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa terremoto

commenta Unadimagnitudo 3.3 gradi Richter è stata registrata alle 08.23 sul versante Est dell'Etna. Il sisma, nettamente avvertito in numerosi paesi, secondo l'Ingv ha avuto epicentro a 2 ...a Catania, magnitudo 3.3 Ladi, secondo i dati dell'Ingv, ha avuto magnitudo 3,3 ed è stata registrata alle ore 08:23:59 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.681, 15.CATANIA – Terremoto in provincia di Catania. La scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 08.23 sul versante Est dell’Etna dall’Ingv di Catania. Il sisma è stato nettamente avvertito in numerosi ...(ANSA) - CATANIA, 05 FEB - Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 08.23 sul versante Est dell'Etna dall'Ingv di Catania. Il sisma è stato nettamente avvertito in numerosi paesi.