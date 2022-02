Sanremo 2022, perché Highsnob indossa sempre i guanti? E non è l’unico… (Di sabato 5 febbraio 2022) Siamo giunti alla fine di questo incredibile viaggio canoro, abbastanza sottotono rispetto all’anno scorso, chiamato Sanremo. Stasera, infatti, si terrà l’ultima delle cinque puntate, la finale, che decreterà il vincitore o la vincitrice della 72esima edizione del Festival. Al momento, colpi di scena a parte, restano favoriti Mahmood e Blanco, davanti ad un in formissima Gianni Morandi, capace anche di rosicchiare una posizione alla regina di quest’anno, Elisa, che completa il podio in terza posizione della classifica generale (composta da televoto, giuria demoscopica e sala stampa), da ora solo nelle mani del televoto. Eppure, non è stato solo il Festival della canzone italiana. Eccezione fatta per “Papalina”, “Saluti a zia Mara” e mazzi di fiori regalati all’orchestra dell’Ariston, hanno avuto un ruolo predominante anche i guanti, a ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 5 febbraio 2022) Siamo giunti alla fine di questo incredibile viaggio canoro, abbastanza sottotono rispetto all’anno scorso, chiamato. Stasera, infatti, si terrà l’ultima delle cinque puntate, la finale, che decreterà il vincitore o la vincitrice della 72esima edizione del Festival. Al momento, colpi di scena a parte, restano favoriti Mahmood e Blanco, davanti ad un in formissima Gianni Morandi, capace anche di rosicchiare una posizione alla regina di quest’anno, Elisa, che completa il podio in terza posizione della classifica generale (composta da televoto, giuria demoscopica e sala stampa), da ora solo nelle mani del televoto. Eppure, non è stato solo il Festival della canzone italiana. Eccezione fatta per “Papalina”, “Saluti a zia Mara” e mazzi di fiori regalati all’orchestra dell’Ariston, hanno avuto un ruolo predominante anche i, a ...

