Sanremo 2022, la finale più attesa: Sabrina Ferilli insieme ad Amadeus, Marco Mengoni super ospite (Di sabato 5 febbraio 2022) Via alla finale. Chi vincerà? Ci siamo. La finale della 72esima edizione del Festival è cominciata. Come sempre in prima linea il direttore artistico e conduttore Amadeus ha ringraziato il pubblico per il grande affetto dimostrato in un Sanremo che anche per la quarta serata si è confermato seguitissimo. Le note dell'Inno di Mameli hanno aperto il quinto appuntamento della kermesse canora, suonato dalla banda della Guardia di Finanza. Finora il pubblico ha fatto il pieno di musica, emozioni e polemiche. Ma come succede per le trame più coinvolgenti ora la domanda è su come andrà a finire. Mai come questa edizione il podio sembra essere già scritto, ma il testa a testa tra la coppia Mahmood – Blanco ed Elisa potrebbe ancora regalare sorprese. Senza contare l'agguato pacifico di Gianni Morandi, vincitore assoluto ...

