Sabrina Ghio | chi è il suo ex marito Federico Manzolli | “Non lo amavo più”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 febbraio 2022), 36 anni, in dolce attesa del secondo figlio, che dovrebbe nascere a giugno – il primo con il compagno Carlo Negri – si racconta per la prima volta a Verissimo sabato 5 febbraio, e condivide con Silvia Toffanin le gioie della gravidanza, che l’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer e social media manager, aveva svelato il 22 gennaio con un dolcissimo video su Instagram con la sua primogenita Penelope, di quasi 9 anni, avuta da una precedente relazione, e il compagno Carlo Negri.a Verissimo svela anche in esclusiva il sesso del nascituro, e parla dell’amore per la primogenita e per Carlo Negri – con il quale convolerà presto a nozze – grazie ai quali lo scorso anno ha superato momenti difficili, legati ad alcuni problemi di salute. Chi è ...