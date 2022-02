Roma-Genoa 0-0 | Abisso annulla un gol a Zaniolo | sui social si scatena la furia dei tifosi giallorossi

(Di sabato 5 febbraio 2022) Finale infuocato all'Olimpico: ladi Mourinho, ferma sullo 0-0 col, trova la via del gol grazie a una giocata spaziale di. Dopo un consulto col Var, però, l'arbitro...

Torna il campionato di Serie A e ad aprire le danze ci pensanoall'Olimpico. E sugli spalti ecco che spunta un volto noto , anzi notissimo. A vedere il match dei gialorossi è arrivato anche Damiano dei Maneskin , tifosissimo della. Leggi anche > ...hanno pareggiato 0 - 0 nell'anticipo della 24esima giornata della serie A LE PAGELLE DELLARui Patricio 6: Il primo intervento arriva dopo 13 minuti su Ekuban che di testa disegna ...AGI - Il grande gol di Zaniolo sotto la Curva Sud al 90', poi annullato al Var, ha fatto esultare anche la tribuna autorità che assisteva a Roma-Genoa di questo pomeriggio, dove oltre allo storico ...In un primo tempo in apnea, lui alza il ritmo, porta idee e accende la luce. In tutto ciò che è pericoloso, c’è il suo zampino, direttamente o indirettamente. Esce dopo una decina di minuti del ...