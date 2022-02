(Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Adesso il vero problema è che ildeve dare un senso di decisione rapida, forte, dire che il presidente ci ha dato alcune cose molto precise da fare. Deve in pochi giorni mettereha, che ha indicato due-tre riforme dellamolto precise. Bisogna fare quelle altrimenti lo scoramento diventa disperazione". Lo haRoa Rainews24.

Advertising

petergomezblog : Quirinale 2022, diretta dell’elezione del presidente della Repubblica – Quinta votazione: lo spoglio e i risultati.… - pietroraffa : Sarò cinico, ma se penso a quanto hanno preso in giro la vicenda di Prodi e dei 101, ci godo #Casellati #Quirinale… - lorepregliasco : Nel 2013 Prodi prese 395 voti #promemoria #Quirinale - TV7Benevento : Quirinale: Prodi, 'governo metta rapidamente mano alla giustizia come ha detto Mattarella' -… - AliffiMattia : @pietroraffa I 101 sono sempre lì pronti a colpire quando meno te lo aspetti #sanremo22 #elezionipresidentedellaRepubblica #Quirinale #prodi -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Prodi

Ho grande stima per Romanoma non possiamo guardare all'Italia con gli occhi degli anni ... dove sono stati anche nella trattativa del. Con una legge proporzionale, i Cinque stelle ...... alla senatrice Anna Maria Bernini, che 'ha fatto una battaglia grande, generosa', a Romano, '... aveva aggiunto Casini spiegando le reazioni post -Roma, 5 feb "Adesso il vero problema è che il governo deve dare un senso di decisione rapida, forte, dire che il presidente ci ha dato alcune cose molto precise ...Il passo indietro di Casini - candidato mai "formalizzato" alla corsa per il Quirinale - aveva difatti rimarcato il ... generosa», a Romano Prodi, «mi ha scritto un messaggio: “Sei un signore”». «Uno ...