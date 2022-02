Quarantena, cambiano le regole per non i vaccinati asintomatici (Di sabato 5 febbraio 2022) . Il decreto va in vigore dal prossimo lunedì Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge con le misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Il decreto entra in vigore dal prossimo lunedì e nel caso della scuola, le norme sono retroattive. La novità del nuovo decreto riguarda la riduzione dei giorni di Quarantena per le persone non vaccinate asintomatiche che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva al Coronavirus. Modifiche sono state previste anche per chi entra in regime di autosorveglianza. Leggi anche: COVID, MIGLIORA LA SITUAZIONE IN ITALIA, BRUSAFERRO: “DECREMENTO DI NUOVI CASI” Si passa dai 10 giorni previsti fino ad ora ai 5. La novità riguarda anche che le persone che hanno effettuato solo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 febbraio 2022) . Il decreto va in vigore dal prossimo lunedì Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge con le misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Il decreto entra in vigore dal prossimo lunedì e nel caso della scuola, le norme sono retroattive. La novità del nuovo decreto riguarda la riduzione dei giorni diper le persone non vaccinate asintomatiche che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva al Coronavirus. Modifiche sono state previste anche per chi entra in regime di autosorveglianza. Leggi anche: COVID, MIGLIORA LA SITUAZIONE IN ITALIA, BRUSAFERRO: “DECREMENTO DI NUOVI CASI” Si passa dai 10 giorni previsti fino ad ora ai 5. La novità riguarda anche che le persone che hanno effettuato solo ...

Advertising

361_magazine : Quarantena, cambiano le regole per non i vaccinati asintomatici - barinewstv : Covid, Iss: “I non vaccinati muoiono 27 volte di più dei vaccinati con booster”. Cambiano le regole della quar... - Marilenapas : RT @direpuntoit: Cambiano le regole per #scuola, #quarantena e #greenpass: ecco come e da quando. - ADM_assdemxmi : RT @direpuntoit: Cambiano le regole per #scuola, #quarantena e #greenpass: ecco come e da quando. - direpuntoit : Cambiano le regole per #scuola, #quarantena e #greenpass: ecco come e da quando. -