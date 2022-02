Pallanuoto | Serie A1 2022 | Savona-Quinto 9-12 Derby ligure ai genovesi | che puntano al settimo posto

Advertising

Salerno . Domenica 6 febbraio 2022 alle ore 12:00 andrà in scena il recupero della dodicesima giornata di campionato diA1 maschile. Alla Simone Vitale arriva la squadra di Ortigia Siracusa. La Campolongo Hospital RNN Salerno non gioca alla Simone Vitale dall'incontro del 20 novembre 2021 contro la ......N Ancona - RN Florentia Arbitri Paoletti e Baretta 16.30 Roma (Foro Italico) Tuscolano- ...di quattto atleti risultati positivi all'esito del tampone rapido) I PROSSIMI RECUPERI DIA1 ...Cinquanta giorni dopo riparte il campionato di serie A2 maschile, dopo la sospensione temporanea ... fino al definitivo 10-9. SC TUSCOLANO PALLANUOTO: V. Baccifava, F. Gallo, L. De Santis 1, G. Serio, ...La prima gara del 2022 per i ragazzi di Daniele Magalotti conferma la propensione al successo di una squadra che continua a veleggiare in testa alla classifica di Serie A2 a punteggio pieno con 21 ...