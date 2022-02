Olimpiadi invernali 2022, L’Italia del Curling fa la storia: è in semifinale nel doppio-misto (Di sabato 5 febbraio 2022) All’Ice Cube di Pechino quest’oggi si è fatta la storia. L’Italia del Curling infatti ha ottenuto per la prima volta della sua storia l’accesso alle semifinali del doppio misto. Un’altra grandissima gara disputata da Mosaner e Costantini ha consentito loro di superare la Gran Bretagna, campione del mondo. Ora gli azzurri torneranno in campo domani alle 7.05 del mattino (orario italiano) per affrontare i padroni di casa della Cina. Italia in semifinale nel Curling doppio misto: 7-5 contro la Gran Bretagna Passaggio alla semifinale conquistato per il duo azzurro al termine di una sfida epica con la Gran Bretagna. Nonostante qualche errore di troppo infatti, gli azzurri sono riusciti a risalire sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) All’Ice Cube di Pechino quest’oggi si è fatta ladelinfatti ha ottenuto per la prima volta della sual’accesso alle semifinali del. Un’altra grandissima gara disputata da Mosaner e Costantini ha consentito loro di superare la Gran Bretagna, campione del mondo. Ora gli azzurri torneranno in campo domani alle 7.05 del mattino (orario italiano) per affrontare i padroni di casa della Cina. Italia innel: 7-5 contro la Gran Bretagna Passaggio allaconquistato per il duo azzurro al termine di una sfida epica con la Gran Bretagna. Nonostante qualche errore di troppo infatti, gli azzurri sono riusciti a risalire sul ...

