Olimpiadi invernali 2022, assegnata la prima medaglia d'oro (Di sabato 5 febbraio 2022) Le prime tre medaglie (oro, argento e bronzo) delle Olimpiadi invernali 2022 che si stanno svolgendo in Cina (ieri la cerimonia d'apertura). Nello skiathlon 7,5+7,5 km femminile dello sci di fondo ha avuto la meglio la sciatrice norvegese Therese Johaug che è riuscita a conquistare l'alloro olimpico piazzandosi davanti a tutte le sue rivali. Male le italiane con la prima delle nostre atlete che ha conquistato il trentaseiesimo slot della classifica. Olimpiadi invernali 2022: trionfa Johaug Una vittoria davvero importante per Therese Johaug che è riuscita a conquistare il primo oro dei Giochi di Pechino 2022. La norvegese si è imposta nello skiathlon 7,5+7,5 km femminile dello sci di fondo. Per la donna nordica si tratta del primo titolo olimpico ...

