Morandi - Jovanotti vincono le cover Mahmood&Blanco primi nella generale ' E' il Festival degli amici'

(Di sabato 5 febbraio 2022) "Amadeus, Amadeus" . Cori e applausi, in apertura della quarta serata deldi Sanremo, per il conduttore e direttore artistico della rassegna. Amadeus ha ringraziato e poi, come in ogni serata,...

PaoloCond : Dai, sfasciate i cabasisi anche su Morandi e Jovanotti, avanti #Sanremo2022 - SanremoRai : “C’è un grande prato verde dove nascono speranze” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - FBiasin : Bellissimi. #Jovanotti #Morandi #Sanremo2022 - PietroGlorioso2 : @lastrico Fantastici unici superlativi forse la cosa più bella vista a Sanremo insieme all'esibizione di Gianni Morandi e jovanotti - Angelmanway : RT @aedan83: Jovanotti e Gianni Morandi. #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Morandi Jovanotti

Al termine della quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover che ha visto trionfare Gianniinsieme a, è stata stilata la nuova classifica generale, data dalla ...Sanremo 2022, la classifica della serata cover Gianni- medley conMahmood e Blanco - Il Cielo in una stanza Elisa - What a feeling Sanremo Sanremo 2022Fuoco d’artificio la performance del “duo” Gianni Morandi e Jovanotti. E vederli piroettare in scena in tuxedo (quello di Morandi by Giorgio Armani), come se indossassero una comoda tuta da atletica, ..."Un’eventualità a cui non ho mai pensato, ma che non mi dispiacerebbe" ammette Elisa, commentando il desiderata di un Morandi che la inserisce con ... in cui trovano posto pure Jovanotti, Elodie, ...