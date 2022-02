Milan | Maldini | “Se saremo bravi fino in fondo a fine stagione festeggeremo”

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: “Con #Ibrahimovic c’è un discorso aperto. Se non se la sentirà di andare avanti sarà il primo a dire “sme… - sportmediaset : #Milan, #Maldini: 'Ibra una risorsa, adesso la sua idea è di continuare'. #SportMediaset - cmdotcom : #Belotti chiama il #Milan: la risposta di #Maldini - Diego57516099 : RT @FraNasato: Maldini a Milan TV: “Con questo spirito andremo lontano. Noi abbiamo detto fin da subito quali sono i nostri obiettivi. Poi… - michelenomevero : RT @FraNasato: Maldini a Milan TV: “Con questo spirito andremo lontano. Noi abbiamo detto fin da subito quali sono i nostri obiettivi. Poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maldini

Nel pre - partita del derby, Paoloha parlato ai microfoni di Dazn del futuro di alcuni giocatori del, tra cui anche Zlatan Ibrahimovic .SU IBRAHIMOVIC: 'VUOLE CONTINUARE, NON SARA' MAI UN PESO' Ecco le parole di: ' Da calciatore era angosciante i primi anni fare il derby, poi negli ultimi anni di carriera mi ...Allenatore: Inzaghi 5(4 - 2 - 3 - 1): Maignan 7; Calabria 5, Kalulu 6, Romagnoli 6, ... In panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Tomori, Bakayoko, Castillejo,, Lazetic. ...Il Milan, tenuto a galla dalle parate del francese Maignan ... ne sono orgoglioso") e che ha ribadito Maldini: "Con questo spirito andremo lontano. Ibra? Non sarà mai un peso e la sua idea è di ...Il Milan non cede e nella ripresa prova la rimonta ... Tutte le news sui dirigenti sportivi come: Giuseppe Marotta, Piero Ausilio, Pier Paolo Marino, Paolo Maldini, Fabio Paratici, Cristiano Giuntoli, ...