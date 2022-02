LIVE Slittino | Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA | Ludwig al comando | terzo Dominik Fischnaller Tra mezz’ora la seconda run

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.19 Alle 13.50 larun. Unadi pausa e poi tornate a seguirci che non mancheranno le emozioni. 13.16 Al termine della prima discesa Johannese Wolfgang Kindl stanno facendo una gara a parte, con 47 millesimi a dividerli ed il tedesco alcon il crono di 57.063, nuovo record della pista.un discreto (non perfetto): l’azzurro paga 298 millesimi ed è in piena bagarre per il podio. Dietro di lui infatti, racchiusi in poco più di 50 millesimi, ci sono Aparjods (a soli 3 millesimi dall’azzurro), Loch, Gleirscher e Berzins. 12mo l’altro azzurro Leon Felderer. 13.14 Termina qui dunque la prima discesa del singolo maschile a ...