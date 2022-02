LIVE MotoGP | Test Sepang 2022 in DIRETTA | Aleix Espargarò in vetta | 2° Bastianini e 14° Bagnaia

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.33: Tutto continua a tacere a. Ricordiamo che le prove di oggi termineranno alle 11.00 italiane, per cui manca ancora del tempo prima di concludere il lavoro odierno. E’ verosimile pensare che, oltre al pranzo, i piloti attendino anche per via delle temperature elevate a. 07.30: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 P ESPARGARO,1:58.371 9 / 22 Pit In2 P, Enea 1:58.638 0.267 0.267 23 / 29 Pit In 3 P RINS, Alex 1:59.340 0.969 0.702 26 / 48 Pit In 4 P ESPARGARO, Pol 1:59.353 0.982 0.013 25 / 31 Pit In 5 P MIR, Joan 1:59.415 1.044 0.062 21 / 42 Pit In 6 P MARQUEZ, Marc 1:59.422 1.051 0.007 29 / 35 Pit In 7 P VIÑALES, Maverick 1:59.426 1.055 0.004 18 / 39 Pit In 8 P ZARCO, Johann 1:59.491 1.120 0.065 27 / 34 ...