La Roma non sfonda, il Genoa strappa un punto: annullato un gol nel finale a Zaniolo (Di sabato 5 febbraio 2022) La 24esima giornata del campionato di Serie A si è aperta con la sfida tra Roma e Genoa, due squadre in lotta per obiettivi diversi. L’intenzione dei giallorossi è quella di rientrare in corsa per la zona Europa, mentre i rossoblu si trovano in una situazione difficilissima per evitare la retrocessione. La partita è stata equilibrata, la Roma ha messo in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico, ma il Genoa ha chiuso ogni spazio. Il primo tempo si conclude a reti inviolate. Nel secondo tempo il tema della partita non cambia, la svolta arriva al 68? con l’espulsione di Ostigard. La squadra di Mourinho spinge e il gol arriva in pieno recupero con Zaniolo, ma il gol viene annullato per un fallo di Abraham. Poi l’espulsione dello stesso ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 5 febbraio 2022) La 24esima giornata del campionato di Serie A si è aperta con la sfida tra, due squadre in lotta per obiettivi diversi. L’intenzione dei giallorossi è quella di rientrare in corsa per la zona Europa, mentre i rossoblu si trovano in una situazione difficilissima per evitare la retrocessione. La partita è stata equilibrata, laha messo in mostra la maggiore qualità daldi vista tecnico, ma ilha chiuso ogni spazio. Il primo tempo si conclude a reti inviolate. Nel secondo tempo il tema della partita non cambia, la svolta arriva al 68? con l’espulsione di Ostigard. La squadra di Mourinho spinge e il gol arriva in pieno recupero con, ma il gol vieneper un fallo di Abraham. Poi l’espulsione dello stesso ...

Advertising

ladyonorato : Non solo il governo NON lavora per la nostra salute, ma addirittura OSTACOLA CHIUNQUE cerchi di aiutare il prossimo… - CarloCalenda : La politica verrà commissariata finché gli italiani continueranno a votare persone che non sono in grado di governa… - aldotorchiaro : Qualcuno spieghi a @GiuseppeConteIT che vietare le correnti per statuto è fermare il vento con le mani. L'aggregazi… - T_Prantera : @SilviaStrada1 Sono totalmente d’accordo però regalare un tempo non è possibile e mi aspettavo una Roma migliore so… - nikita82roma : @macserr @AIA_it Perché il fallo di mano a Juve-Roma prima del gol loro non era da richiamare al var, ad esempio? O… -