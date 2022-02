La pasticceria è una scienza esatta. L'amore e i suoi ingredienti, un enigma. Proviamo a scioglierlo per la festa degli innamorati, tra un decanter e un'alzata che paiono alambicchi (Di sabato 5 febbraio 2022) Cannoli di cre?pes con frutta e crema al cioccolato bianco (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). ingredienti X 4:300 ml latte 3 uova 90 g farina 30 g cacao amaro 2 cucchiai di zucchero a velo vanigliato 1 arancia non trattata (la scorza grattugiata) 200 g ricotta fresca 250 g cioccolato bianco frutta mista affettata 1 lime non trattato (la scorza grattugiata) 1 stecca di vaniglia Procedimento Sbattete le uova in una terrina. Stemperate la farina, lo zucchero a velo e il cacao con il latte e amalgamateli con le uova. Unite la scorza d’arancia e mescolate per ottenere una pastella liscia, senza grumi. Copritela con la pellicola e trasferitela in frigorifero per un’ora. Scaldate una padella antiaderente da 14/16 cm di diametro. Versatevi un mescolino di pastella e distribuitela bene. Voltatela con la spatola e ... Leggi su iodonna (Di sabato 5 febbraio 2022) Cannoli di cre?pes con frutta e crema al cioccolato bianco (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini).X 4:300 ml latte 3 uova 90 g farina 30 g cacao amaro 2 cucchiai di zucchero a velo vanigliato 1 arancia non trattata (la scorza grattugiata) 200 g ricotta fresca 250 g cioccolato bianco frutta mista affettata 1 lime non trattato (la scorza grattugiata) 1 stecca di vaniglia Procedimento Sbattete le uova in una terrina. Stemperate la farina, lo zucchero a velo e il cacao con il latte e amalgamateli con le uova. Unite la scorza d’arancia e mescolate per ottenere una pastella liscia, senza grumi. Copritela con la pellicola e trasferitela in frigorifero per un’ora. Scaldate una padella antiaderente da 14/16 cm di diametro. Versatevi un mescolino di pastella e distribuitela bene. Voltatela con la spatola e ...

