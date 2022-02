La finale di Sanremo: attesi Fiorello, Sabrina Ferilli, Orietta Berti e Rovazzi (Di sabato 5 febbraio 2022) Volge al termine la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Sabato 5 febbraio in prima serata su RaiUno andrà in onda la finalissima della kermesse condotta da Amadeus. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico, stasera sarà l’attrice Sabrina Ferilli, che vestirà i panni di co-conduttrice. Gli ospiti attesi sono: Fiorello, la banda musicale della Guardia di Finanza, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Ecco tutti i nomi e le canzoni: Achille Lauro – “Domenica”; Aka 7even – “Perfetta così”; Ana Mena – “Duecentomila ore”; Dargen D’Amico – “Dove si balla”; Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”; Elisa – “O forse sei tu”; Emma – “Ogni volta è così”; Fabrizio Moro – “Sei tu”; Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”; Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia ... Leggi su bergamonews (Di sabato 5 febbraio 2022) Volge al termine la 72esima edizione del Festival di. Sabato 5 febbraio in prima serata su RaiUno andrà in onda la finalissima della kermesse condotta da Amadeus. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico, stasera sarà l’attrice, che vestirà i panni di co-conduttrice. Gli ospitisono:, la banda musicale della Guardia di Finanza,e Fabio. Ecco tutti i nomi e le canzoni: Achille Lauro – “Domenica”; Aka 7even – “Perfetta così”; Ana Mena – “Duecentomila ore”; Dargen D’Amico – “Dove si balla”; Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”; Elisa – “O forse sei tu”; Emma – “Ogni volta è così”; Fabrizio Moro – “Sei tu”; Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”; Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia ...

fanpage : E noi non stiamo nella pelle ???? #IlMioSanremo #marcomengonisanremo - fanpage : Marco Mengoni è il super ospite della finale del Festival di #Sanremo2022 - IlContiAndrea : La 72esima edizione del Festival di Sanremo si avvia verso la finale e gli esperti Sisal confermano il duo composto… - deddymyall : RT @millevoci_: domani finale di sanremo e anticipazioni di amici, non so se sono pronta - MrginoXI : @Breeze0309 Domani finale di sanremo (non giudicarmi ti prego)però è da organizzare assolutamente -