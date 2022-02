Gigi Bici | valigetta vittima nella casa

(Di sabato 5 febbraio 2022)villa di Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia), di Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne finita in carcere con l'accusa di tentata estorsione nell'ambito dell'inchiesta per l'...

Continuano le indagini sull'omicidio di Gigi Bici, ma arriva la svolta: trovata una valigetta nella villa di Barbara Pasetti, già arrestata Nella villa di Calignano, una frazione di Cura Carpignano (Pavia), di Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne finita in carcere con l'accusa di tentata estorsione nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto a tutti a Pavia come