Franco Bortuzzo, chi è il padre di Manuel Bortuzzo: "Ho avuto paura di perderlo" (Di sabato 5 febbraio 2022) Franco Bortuzzo è il padre del nuotatore Manuel Bortuzzo. Non conosciamo molto della biografia dell'uomo. Sappiamo che si è diplomato alla scuola di perito edile nel 1978 e che ha studiato alla Facoltà di Psicologia alla Sapienza di Roma. Diventa noto, a malincuore, nel febbraio del 2019, quando il figlio, Manuel Bortuzzo, viene coinvolto in una sparatoria che lo costringe su una sedie a rotelle. Franco Bortuzzo e la moglie, Rossella Corona, dopo il tragico incidente del figlio, rilasciano interviste e cercano di sensibilizzare il pubblico su temi come: sport, disabilità ed inclusione.

