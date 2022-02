Francesca Michielin ed Emma omaggiano Britney: Baby One More Time a Sanremo (Di sabato 5 febbraio 2022) Quando Amadeus ha annunciato che durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2022, gli artisti si sarebbero cimentati con delle cover di hit anni 60, 70, 80 e 90 ho sperato che qualcuno avrebbe omaggiato Britney Spears. Questo non soltanto perché sono un grande fan della Spears e perché è una vera icona anni 90/00, ma anche per celebrare il suo ritorno alla libertà. Per fortuna Emma e Francesca Michielin hanno avuto la splendida idea di portare in gara il primo singolo della principessa del pop. Aspettando loro…#Sanremo2022 pic.twitter.com/8LXbFp2b0I — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 4, 2022 Ieri sera le due cantanti si sono esibite sul palco del Teatro Ariston con Baby One More Time. Com’era prevedibile, Emma e ... Leggi su biccy (Di sabato 5 febbraio 2022) Quando Amadeus ha annunciato che durante la quarta serata del Festival di2022, gli artisti si sarebbero cimentati con delle cover di hit anni 60, 70, 80 e 90 ho sperato che qualcuno avrebbe omaggiatoSpears. Questo non soltanto perché sono un grande fan della Spears e perché è una vera icona anni 90/00, ma anche per celebrare il suo ritorno alla libertà. Per fortunahanno avuto la splendida idea di portare in gara il primo singolo della principessa del pop. Aspettando loro…#2022 pic.twitter.com/8LXbFp2b0I — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 4, 2022 Ieri sera le due cantanti si sono esibite sul palco del Teatro Ariston conOne. Com’era prevedibile,e ...

Advertising

SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - trash_italiano : FRANCESCA MICHIELIN CHE ANCHE QUEST'ANNO CEDE I SUOI FIORI AD UN UOMO. QUEEN ARRIVATA PER SPEZZARE LA RUOTA.… - VanityFairIt : Per questo suo ritorno in gara al Festival, l'artista di Ogni volta è così ha voluto Francesca Michielin come sua d… - purplebat19 : RT @yleniaindenial1: ADESSO EMMA E FRANCESCA MICHIELIN SI RINCHIUDONO IN STUDIO ED INCIDONO QUESTA COVER DI BABY ONE MORE TIME POI LA METTO… - iostoscioccata : RT @amaricord: Emma e Francesca Michielin passeranno alla storia per aver portato Baby one more time sul palco di Sanremo #Sanremo2022 -