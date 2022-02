Femminicidio nell'Oristanese, uccide moglie dopo lite (Di sabato 5 febbraio 2022) E' stata colpita ripetutamente con un oggetto contundente, Daniela Cadeddu, 51 anni, la vittima del Femminicidio avvenuto questa mattina in una abitazione di via Roma a Zeddiani, cittadina sarda nell'Oristanese. Il marito, Giorgio Meneghel, 53 anni, agricoltore, ha poi chiamato i carabinieri raccontando quello aveva appena fatto. Il delitto sarebbe avvenuto in seguito ad una lite tra i coniugi. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando provinciale di Oristano che hanno bloccato l'omicida. Leggi su tg24.sky (Di sabato 5 febbraio 2022) E' stata colpita ripetutamente con un oggetto contundente, Daniela Cadeddu, 51 anni, la vittima delavvenuto questa mattina in una abitazione di via Roma a Zeddiani, cittadina sarda. Il marito, Giorgio Meneghel, 53 anni, agricoltore, ha poi chiamato i carabinieri raccontando quello aveva appena fatto. Il delitto sarebbe avvenuto in seguito ad unatra i coniugi. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando provinciale di Oristano che hanno bloccato l'omicida.

