“Come me in quarantena” | imprevisto inaccettabile per Crytical | errore madornale ad Amici21

Nella casetta di Amici di Maria De Filippi si è scatenato un episodio a tratti surreale con Crytical e Mattia protagonisti: la supposizione Il cantante Crytical (screenshot Twitter)Crescono i dubbi su quanto sta accadendo in questa lunga settimana nella casetta di Amici di Maria De Filippi. Nel corso degli ultimi daytime andati in onda sono andate in onda alcune immagini vecchie o dallo studio con gli insegnanti. Gli unici allievi apparsi in video sono stati il cantante Crytical ed il ballerino Mattia presenti ad ogni comunicazione della conduttrice e padrona di casa del talent. La sola presenza dei due allievi ha fatto ipotizzare un errore madornale degli autori e della produzione. Amici21, Crytical e Mattia da soli in casetta: ipotesi surreale Il ballerino Mattia ed ...

