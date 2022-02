Catanzaro | tragedia sul lavoro | operaio muore travolto da un cancello

(Di sabato 5 febbraio 2022) commenta Undiè morto schiacciato da unuscito fuori dai binari. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per prestare soccorso, ma la vittima è deceduta ...

Un operaio di Catanzaro è morto schiacciato da un cancello uscito fuori dai binari. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per prestare soccorso, ma la vittima è deceduta sul colpo. Travolto da un cancello scorrevole di 15 metri di lunghezza e tre di altezza che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto riportato da un comunicato dei Vigili del Fuoco, nel tardo pomeriggio è deceduto Tonino. I Vigili del fuoco presenti sul posto sono in attesa del magistrato che li autorizzi a rimuovere il cancello.