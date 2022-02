4 Gennaio 2022 – Ex cancelliere Schroeder tra i candidati ad entrare nel Cda di Gazprom. Montenegro, sfiduciato il premier Krivokapic. Scontro Cina-Usa sulla Corea del Nord. Iran, Biden reintroduce alcune esenzioni alle sanzioni (Di sabato 5 febbraio 2022) L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder è stato candidato a entrare nel Consiglio d’Amministrazione del gigante del gas russo Gazprom, in un momento in cui la questione delle forniture del gas all’Europa da parte del gruppo russo alimenta la crisi con l’Ucraina e contribuisce a rendere fosco lo scenario dei rapporti tra Mosca e l’Occidente. Da maggio 2021 a oggi, circa 7.000 abitanti del Burkina Faso si sono rifugiati in Costa d’Avorio per scampare agli attacchi dei jihadisti. Il governo del Montenegro è stato sfiduciato dal Parlamento con una mozione che costringe il premier Zdravko Krivokapic a lasciare il potere. Da mesi il Paese dei Balcani sta vivendo una crisi politica. La mozione è stata presentata da un piccolo partito della ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 5 febbraio 2022) L’extedesco Gerhardè stato candidato anel Consiglio d’Amministrazione del gigante del gas russo, in un momento in cui la questione delle forniture del gas all’Europa da parte del gruppo russo alimenta la crisi con l’Ucraina e contribuisce a rendere fosco lo scenario dei rapporti tra Mosca e l’Occidente. Da maggio 2021 a oggi, circa 7.000 abitanti del Burkina Faso si sono rifugiati in Costa d’Avorio per scampare agli attacchi dei jihadisti. Il governo delè statodal Parlamento con una mozione che costringe ilZdravkoa lasciare il potere. Da mesi il Paese dei Balcani sta vivendo una crisi politica. La mozione è stata presentata da un piccolo partito della ...

SkyTG24 : #Covid19, a gennaio spesi in farmacia 58 milioni di euro per tamponi - Agenzia_Ansa : Alex Zanardi ha terminato il primo ciclo di cure al centro iperbarico di Ravenna, dove è stato impegnato per tutto… - ladyonorato : “Io sono Vera Sharav, sono una sopravvissuta all’olocausto e sono anche stata una protettrice dei diritti umani” l’… - Ruffino_Lorenzo : RT @tonini_stef: in Italia????, fascia d'età 0-19, periodo [26/1 - 2/2] +332.369 nuovi casi +690 ospedalizzazioni +12 ricoveri in TI +5 deces… - StrumentiP : #LaGiornataIn2Minuti 4 Gennaio 2022 – Ex cancelliere Schroeder tra i candidati ad entrare nel Cda di Gazprom. Monte… -