Verissimo “sfida” Sanremo | la Toffanin ospita e Jalisse | le anticipazioni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 4 febbraio 2022)va in onda anche questa settimana e in qualche modo, a differenza degli altri programmi in cui non si accenna minimamente al Festival, Silviaparlerà dia modo suo. Come? Con i grandi esclusi, se così si possono definire. Parliamo deiche da oltre 20 anni, cercano di partecipare nuovamente al Festival, dopo la vittoria con Fiumi di parole, ma vengono praticamente sempre esclusi, cosa di cui a quanto pare, non riescono a capacitarsi. Di questo parleranno nella puntata diin onda il 5 febbraio 2022. Ovviamente tanti altri gli ospiti di Silviaquesta settimana. Tra le altre interviste molto attese anche quelle a due coppie nate a Uomini e Donne. Niente spazio C’è posta per te questa settimana, ma continua il lavoro di squadra con Maria ...