Uomini e Donne: Maria De Filippi, stufa da lei (Di venerdì 4 febbraio 2022) Maria De Filippi in difficoltà a Uomini e Donne: la conduttrice appare stufa di alcune segnalazioni Maria de Filippi a uedNel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda il 3 febbraio abbiamo visto Maria De Filippi in serie difficoltà. La conduttrice per la prima volta è apparsa imbarazzata e a tratti stufa di alcune segnalazioni su una giovane corteggiatrice. Si tratta di Eleonora De Fazio, in studio per Luca Salatino. Ma andiamo a vedere cosa è successo. Arrivano segnalazioni per la corteggiatrice di Luca Salatino A puntare il dito contro questa giovane, sono state persone da fuori. Dopo essere approdata all’interno del programma di Canale 5, ha ricevuto ... Leggi su formatonews (Di venerdì 4 febbraio 2022)Dein difficoltà a: la conduttrice apparedi alcune segnalazionidea uedNel corso della puntata diandata in onda il 3 febbraio abbiamo vistoDein serie difficoltà. La conduttrice per la prima volta è apparsa imbarazzata e a trattidi alcune segnalazioni su una giovane corteggiatrice. Si tratta di Eleonora De Fazio, in studio per Luca Salatino. Ma andiamo a vedere cosa è successo. Arrivano segnalazioni per la corteggiatrice di Luca Salatino A puntare il dito contro questa giovane, sono state persone da fuori. Dopo essere approdata all’interno del programma di Canale 5, ha ricevuto ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della st… - RaiRadio2 : «Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della stessa tinta. Un uomo è uguale a un uomo.»… - peppeprovenzano : “Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita. Sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di cresc… - lore60961782 : RT @ISentinellidi: 'Una volta mi dissero che gli scienziati sono tutti uomini per questa loro capacità penetrativa e io gli ho risposto 'No… - GramsciAG : RT @valigiablu: “Denunciare è un affare da uomini”. Lo sfruttamento e gli abusi sulle donne nelle campagne dell’Agro Pontino | @falconieria… -