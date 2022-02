Un cuscino a forma di cuore dono speciale per le donne operate di tumore al seno (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un cuore grande fatto di stoffa ma anche di solidarietà, vicinanza e affetto. Quei sentimenti di cui hanno tanto bisogno le donne che si accingono ad affrontare il delicato momento dell’intervento per la rimozione del tumore al seno e il percorso terapeutico successivo. Alle pazienti del Centro “Eliana Martini” di Porta a Leone, a Prato, i senologi consegnano prima dell’operazione un cuscino a forma di cuore, cucito e confezionato a mano con stoffe di colore e fantasia diversi. Ognuno di questi è un dono speciale, simbolo di vicinanza e aiuto delle donne per le donne. Il progetto “Un cuore per le donne” Il cuscino a ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ungrande fatto di stoffa ma anche di solidarietà, vicinanza e affetto. Quei sentimenti di cui hanno tanto bisogno leche si accingono ad affrontare il delicato momento dell’intervento per la rimozione delale il percorso terapeutico successivo. Alle pazienti del Centro “Eliana Martini” di Porta a Leone, a Prato, ilogi consegnano prima dell’operazione undi, cucito e confezionato a mano con stoffe di colore e fantasia diversi. Ognuno di questi è un, simbolo di vicinanza e aiuto delleper le. Il progetto “Unper le” Ila ...

Un cuore di stoffa per le donne operate al seno Un dono speciale cucito a mano dalle donne di oltre 20 Associazioni della Provincia di Prato consegnato dai medici della chirurgia senologica E' un cuscino a forma di cuore, il dono speciale per le

