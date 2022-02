Ucraina | telefonata tra Di Maio e Stoltenberg Nato | «Dialoghiamo con Mosca»

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Colloquio telefonico tra il ministro degli Affari esteri e il segretario generale della. La conversazione si è incentrata sulle tensioni che corrono lungo il confine trae Russia. Luigi Diha ribadito a Jens«la necessità per ladi mantenere la propria fermezza su principi e valori, pur continuando a perseguire attivamente il dialogo con, rafforzando anche il coordinamento con l’Unione europea». L’Italia, si legge nella nota divulgata dalla Farnesina, «assicura il significativo contributo nell’ambito dell’alleanza atlantica». Diha espresso anche un apprezzamento per la coesione politica dei Paesi che fanno parte della. La quale, in questo momento, deve «mantenere una postura di deterrenza e difesa ...

