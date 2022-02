Trieste, arrestato (di nuovo) il consigliere No vax Ugo Rossi: lo scontro con i vigili perché senza Green pass (Di venerdì 4 febbraio 2022) È stato arrestato Ugo Rossi, consigliere comunale No vax di Trieste e leader del Movimento 3V, ancora una volta. In questa occasione Rossi sarebbe accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di aver partecipato a un sopralluogo di una commissione comunale, pur non avendo il Green pass. Nonostante i ripetuti inviti della polizia municipale ad allontanarsi, Rossi sarebbe rimasto al suo posto, finché non è scattato l’arresto. Già in occasioni recenti Rossi aveva tentato di entrare senza Green pass in luoghi in cui era obbligatorio. Come ad esempio in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, quando aveva provato a imbucarsi alla Risiera di San Sabba. ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) È statoUgocomunale No vax die leader del Movimento 3V, ancora una volta. In questa occasionesarebbe accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di aver partecipato a un sopralluogo di una commissione comunale, pur non avendo il. Nonostante i ripetuti inviti della polizia municipale ad allontanarsi,sarebbe rimasto al suo posto, finché non è scattato l’arresto. Già in occasioni recentiaveva tentato di entrarein luoghi in cui era obbligatorio. Come ad esempio in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, quando aveva provato a imbucarsi alla Risiera di San Sabba. ...

Advertising

MercPat : RT @periucs: Trieste, arrestato il consigliere No Vax Ugo Rossi: si è barricato in una scuola in segno di protesta Era già condannato a 5me… - periucs : Trieste, arrestato il consigliere No Vax Ugo Rossi: si è barricato in una scuola in segno di protesta Era già conda… - 87Marymary : Trieste, arrestato il consigliere No Vax Ugo Rossi: si è barricato in una scuola in segno di protesta… - PatOliva_NA : Per la serie 'Cronache dal disagio'. Trieste, arrestato il NoVax Ugo Rossi: si è barricato in una scuola. Già conda… - corzunino : Trieste, arrestato il consigliere No Vax Ugo Rossi: si è barricato in una scuola in segno di protesta… -