Sotto il cavalcavia spunta un’onda di mani (Di venerdì 4 febbraio 2022) Treviolo. “Il futuro è impetuoso (come un’onda), il domani è meraviglioso”. In corrispondenza di un crocevia di strade, queste mani raccontano storie, vite, incontri e mostrano l’umanità che è la vera risorsa per superare tempi difficili”. Questa frase è riportata sul muro Sotto il cavalcavia della Trucca, che recentemente si è trasformato in una grande tela dove l’artista Etsom ha realizzato l’ultimo dei tre murales commissionati dal Comune di Treviolo. Su un fondo arancio, Alessandro Conti ha realizzato un’onda composta da mani che si stringono: una simbologia forte, un’opera che parla, che lancia un messaggio. La progettazione è stata condivisa con i ragazzi della Commissione Politiche giovanili, della Consulta giovani, dello Sfa Servizio ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Treviolo. “Il futuro è impetuoso (come), il doè meraviglioso”. In corrispondenza di un crocevia di strade, questeraccontano storie, vite, incontri e mostrano l’utà che è la vera risorsa per superare tempi difficili”. Questa frase è riportata sul muroildella Trucca, che recentemente si è trasformato in una grande tela dove l’artista Etsom ha realizzato l’ultimo dei tre murales commissionati dal Comune di Treviolo. Su un fondo arancio, Alessandro Conti ha realizzatocomposta dache si stringono: una simbologia forte, un’opera che parla, che lancia un messaggio. La progettazione è stata condivisa con i ragazzi della Commissione Politiche giovanili, della Consulta giovani, dello Sfa Servizio ...

