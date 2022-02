Rugby Sei Nazioni 2022 | prima giornata | programma | date | orari | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Seidiè alle porte e sta per iniziare. Laè ai nastri di partenza e vedrà disputarsi laintra sabato 5 e domenica 6 febbraio. Il torneo si aprirà domani, sabato 5 febbraio alle ore 15.15. I match dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in chiaro su TV8, ed in direttain abbonamento su Sky Go e NOW, e gratuitamente su tv8.it. Tutte le altre gare saranno invece un’esclusiva pay, senza passaggio in chiaro, su Sky Sport Arena ed in direttasu Sky Go e NOW. Ecco ildella: Sabato 5 ...