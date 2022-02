Prestiti per pensionati: qual è l’età massima per richiederli? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una delle conseguenze più drammatiche dell’emergenza sanitaria è stato l’aumento del costo della vita, che continua a mettere in difficoltà cittadini di tutte le età. La situazione è particolarmente difficile per chi, pur potendo contare su un’entrata fissa mensile, ha visto calare progressivamente il suo potere d’acquisto, trovando sempre più arduo far quadrare i conti. L’esempio classico è quello dei pensionati, perché alla crescita dei prezzi non si è accompagnato un adeguamento sufficiente degli assegni pensionistici. A questo bisogna aggiungere una ulteriore difficoltà rappresentata dall’età: man mano si va avanti con gli anni può infatti risultare più difficile ottenere un finanziamento per far fronte ai propri impegni economici, perché banche e finanziarie mettono spesso limiti anagrafici proibitivi per la concessione di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una delle conseguenze più drammatiche dell’emergenza sanitaria è stato l’aumento del costo della vita, che continua a mettere in difficoltà cittadini di tutte le età. La situazione è particolarmente difficile per chi, pur potendo contare su un’entrata fissa mensile, ha visto calare progressivamente il suo potere d’acquisto, trovando sempre più arduo far quadrare i conti. L’esempio classico è quello dei, perché alla crescita dei prezzi non si è accompagnato un adeguamento sufficiente degli assegni pensionistici. A questo bisogna aggiungere una ulteriore difficoltà rappresentata dal: man mano si va avanti con gli anni può infatti risultare più difficile ottenere un finanziamento per far fronte ai propri impegni economici, perché banche e finanziarie mettono spesso limiti anagrafici proibitivi per la concessione di ...

