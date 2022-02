Pechino 2022, Kevin Fischnaller positivo al Covid (Di venerdì 4 febbraio 2022) Brutte notizie per la spedizione azzurra a Pechino 2022: Kevin Fischnaller è risultato positivo al Covid. Il 28enne slittinista di Pordenone dell’Esercito ha sintomi leggeri e si trova in isolamento all’interno del reparto Covid del villaggio olimpico di Yanqing, sede delle gare di sci, bob, slittino e skeleton. Il cugino Dominik, compagno di camera, dovrà sottoporsi a due tamponi molecolari giornalieri ma potrà continuare ad allenarsi in un corridoio isolato. Anche la discesista valtellinese Elena Curtoni ha avuto un contatto stretto con un positivo che ha viaggiato vicino a lei in aereo e deve a sua volta sottostare al protocollo per i contartti stretti. Quella di Fischnaller si tratta della prima positività al ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Brutte notizie per la spedizione azzurra aè risultatoal. Il 28enne slittinista di Pordenone dell’Esercito ha sintomi leggeri e si trova in isolamento all’interno del repartodel villaggio olimpico di Yanqing, sede delle gare di sci, bob, slittino e skeleton. Il cugino Dominik, compagno di camera, dovrà sottoporsi a due tamponi molecolari giornalieri ma potrà continuare ad allenarsi in un corridoio isolato. Anche la discesista valtellinese Elena Curtoni ha avuto un contatto stretto con unche ha viaggiato vicino a lei in aereo e deve a sua volta sottostare al protocollo per i contartti stretti. Quella disi tratta della prima positività al ...

