Ospina, non solo la Lazio! C’è un’altra big di A sul colombiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) David Ospina, portiere del Napoli, ha il contratto in scadenza tra pochi mesi (e la società azzurra non sembra volerglielo rinnovare), ragion per cui è inevitabile che ci siano diverse voci sul suo futuro. Se ieri TMW parlava di un potenziale interesse della Lazio di Maurizio Sarri – che probabilmente perderà entrambi i suoi portieri – l’edizione odierna di Tuttosport vede un’altra possibile squadra nel futuro di Ospina. FOTO: Getty – Napoli Ospina Se la Juventus dovesse perdere Mattia Perin, infatti, i bianconeri potrebbero virare sul colombiano a parametro zero come alternativa a Wojciech Szcz?sny. Ospina, comunque non è l’unica opzione per Allegri: in lizza c’è anche Salvatore Sirigu. Quel che è certo, comunque, è che la Juventus sia alla ricerca di un usato sicuro, e ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 4 febbraio 2022) David, portiere del Napoli, ha il contratto in scadenza tra pochi mesi (e la società azzurra non sembra volerglielo rinnovare), ragion per cui è inevitabile che ci siano diverse voci sul suo futuro. Se ieri TMW parlava di un potenziale interesse della Lazio di Maurizio Sarri – che probabilmente perderà entrambi i suoi portieri – l’edizione odierna di Tuttosport vedepossibile squadra nel futuro di. FOTO: Getty – NapoliSe la Juventus dovesse perdere Mattia Perin, infatti, i bianconeri potrebbero virare sula parametro zero come alternativa a Wojciech Szcz?sny., comunque non è l’unica opzione per Allegri: in lizza c’è anche Salvatore Sirigu. Quel che è certo, comunque, è che la Juventus sia alla ricerca di un usato sicuro, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ospina non Paolo Esposito: 'Lozano andrà via dal Napoli. Su Ospina e Mertens...' Per quanto riguarda Ospina , non resterà al Napoli al 99% perché De Laurentiis punta da sempre su Meret e ha sentito Pastorello per gli auguri di Natale: stanno parlando di allungare il contratto del ...

Tmw - Ospina in scadenza col Napoli, sulle sue tracce c'è la Lazio Ultime notizie mercato Napoli - Su Tuttomercatoweb si fa il punto su David Ospina, che ha il contratto in scadenza, con il Napoli che al momento non pare intenzionato a prolungare questo matrimonio: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...

PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Juventus non si ferma, occhi su Ospina" Tutto Napoli Tuttosport – La Juve vuole Ospina. Aspetterà la scadenza di contratto David Ospina è in scadenza col Napoli, il quale pare non abbia nessuna intenzione di rinnovargli il contratto. Molti club si fionderanno sul portiere colombiano ovviamente, come la Juventus, che ...

Ts – Ospina alla Juventus a parametro zero: numerosi club sul colombiano Così come sottolinea il quotidiano Tuttosport, in caso di addio di Perin, il club bianconero potrebbe ergere veramente il colombiano al livello di prima scelta, considerata anche la scadenza di ...

Per quanto riguarda Ospina, non resterà al Napoli al 99% perché De Laurentiis punta da sempre su Meret e ha sentito Pastorello per gli auguri di Natale: stanno parlando di allungare il contratto del ...