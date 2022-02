Olimpiadi Pechino 2022 | Michela Moioli | “Esperienza unica! Mando un grande abbraccio a Sofia”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Con la Cerimonia d’Apertura odierna sono ufficialmente cominciati i Giochi Olimpici di, con il consueto spettacolo che l’evento, posto ad aprire le danze delleInvernali, sa offrire. Al termine della cerimonia, la portabandieraha manifestato tutte le sue emozioni provate nel rappresentare i colori azzurri, sostituendo la sfortunataGoggia alle prese con un infortunio. L’atleta azzurra ha speso importanti parole anche per Goggia, di sostegno e di carica in vista dell’imminente approdo adove proverà a dare del suo meglio nelle gare di sci alpino.Invernali, Cerimonia d’Apertura senza sfarzo. Italia guidata da, sorpresa ...

Ieri a Pechino è emerso il caso Mattia Casse. Escluso dalle Olimpiadi di Pechino con relative polemiche, il discesista azzurro ha raggiunto con un aereo da Milano la sede dei Giochi Olimpici ... Putin è stato immortalato mentre sonnecchiava (o faceva finta di) mentre la delegazione ucraina faceva la sua entrata nello stadio per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Nel giorno di apertura delle Olimpiadi invernali, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato l'omologo cinese Xi Jinping. In agenda quelle che entrambi considerano come ''minacce alla ...