Monica Vitti, oggi camera ardente in Campidoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il feretro di Monica Vitti, morta il 2 febbraio scorso a 90 anni, è arrivato in Campidoglio, accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dove è allestita la camera ardente. Prima dell'arrivo della bara, il sindaco si era intrattenuto con il marito dell'attrice Roberto Russo. I cittadini e tutti coloro che hanno amato l'attrice che si è spenta mercoledì scorso, potranno recarsi alla camera ardente fino a stasera alle 18, e poi domani mattina, mentre i funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 presso la Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo. L'articolo proviene da Italia Sera.

