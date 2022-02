Milano: carabinieri arrestano due uomini per tentato omicidio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Milano, 4 feb. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Milano due uomini, cittadini italiani di 40 e 49 anni, accusati di tentato omicidio, incendio e minaccia aggravata in concorso. I due nella notte tra il 2 e il 3 gennaio scorso in via privata Terracina, dopo aver bloccato con uno stendibiancheria la porta d'ingresso del monolocale abitato da una coppia di loro conoscenti, una 37enne e un 38enne disabile in sedia a rotelle, e con un pentolino contenente della benzina avevano appiccato un incendio, poi dandosi alla fuga. Le fiamme, che avevano bruciato la superficie esterna del portone metallico e parte dell'ingresso dell'abitazione, erano state poi spente dagli inquilini, che avevano riportato lievi ustioni alle braccia e alle gambe. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022), 4 feb. (Adnkronos) - Ihanno arrestato adue, cittadini italiani di 40 e 49 anni, accusati di, incendio e minaccia aggravata in concorso. I due nella notte tra il 2 e il 3 gennaio scorso in via privata Terracina, dopo aver bloccato con uno stendibiancheria la porta d'ingresso del monolocale abitato da una coppia di loro conoscenti, una 37enne e un 38enne disabile in sedia a rotelle, e con un pentolino contenente della benzina avevano appiccato un incendio, poi dandosi alla fuga. Le fiamme, che avevano bruciato la superficie esterna del portone metallico e parte dell'ingresso dell'abitazione, erano state poi spente dagli inquilini, che avevano riportato lievi ustioni alle braccia e alle gambe.

Ultime Notizie dalla rete : Milano carabinieri Carmine D'Errico, la tragedia del pensionato: ucciso e bruciato dal figlio a Milano I CONTROLLI Ieri mattina i carabinieri del Ris di Parma, insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Milano e quelli della compagnia di Sesto San Giovanni, sono entrati nella villetta sequestrata ...

Suona la sveglia sulla giustizia I carabinieri del reparto operativo di Piacenza hanno eseguito un sequestro di beni per un valore ... Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese lunedì prossimo sarà in prefettura a Milano per ...

Milano, carabinieri arrestano due uomini per tentato omicidio

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Milano due uomini, cittadini italiani di 40 e 49 anni, accusati di tentato omicidio, incendio e minaccia aggravata in concorso.

Carmine D'Errico, la tragedia del pensionato: ucciso e bruciato dal figlio a Milano Ieri mattina i carabinieri del Ris di Parma, insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Milano e quelli della compagnia di Sesto San Giovanni, sono entrati nella villetta sequestrata dai ...

