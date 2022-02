Milan, l’ex rossonero: «Derby importante per non far aumentare il distacco» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Massimo Oddo, ex terzino rossonero, commenta così il Derby di domani tra Inter e Milan ai microfoni di Sky Sport Massimo Oddo parla così di Inter–Milan. Le sue dichiarazioni a Sky Sport. «Un vittoria serve di più al Milan. Una vittoria dell’Inter aumenterebbe ancor di più un distacco troppo ampio» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Massimo Oddo, ex terzino, commenta così ildi domani tra Inter eai microfoni di Sky Sport Massimo Oddo parla così di Inter–. Le sue dichiarazioni a Sky Sport. «Un vittoria serve di più al. Una vittoria dell’Inter aumenterebbe ancor di più untroppo ampio» L'articolo proviene da Calcio News 24.

