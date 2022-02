Macron si prende la scena e vola a Mosca (Di venerdì 4 febbraio 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Il presidente francese Emmanuel Macron il 7 febbraio sarà a Mosca per incontrare Putin, mentre l’8 sarà a Kiev E’ L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di venerdì 4 febbraio 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Il presidente francese Emmanuelil 7 febbraio sarà aper incontrare Putin, mentre l’8 sarà a Kiev E’ L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Advertising

Albertel1Daniel : RT @FrMaselli: Pécresse e Le Pen attaccano Macron che non prende provvedimenti contro l’ambasciatore del Mali in Francia, visto che Bamako… - MattiaGallo17 : RT @FrMaselli: Pécresse e Le Pen attaccano Macron che non prende provvedimenti contro l’ambasciatore del Mali in Francia, visto che Bamako… - FrMaselli : Pécresse e Le Pen attaccano Macron che non prende provvedimenti contro l’ambasciatore del Mali in Francia, visto ch… -