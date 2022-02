Luca Argentero e Cristina Marino | il triste addio al papà | «Dal profondo del mio cuore»

Advertising

rtl1025 : ?? Ospiti stasera Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ci saranno anche Arisa e Malika… - Alis74809838 : Nelle pause di Sanremo la nostra kermesse canora stanno trasmettendo i trailer delle fate ignoranti Con Cristina… - infoitcultura : Luca Argentero assente a Sanremo: il suo 'vaffa' dopo la battuta sui social - infoitcultura : Luca Argentero e il 'vaffa' a Spinoza, l'attore salta Sanremo per un lutto: preso di mira dagli hater - bentospinozabot : RT @infoitcultura: Spinoza ironizza sul lutto della moglie di Luca Argentero, l'attore: 'Ma vaff******' -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Tra gli ospiti più attesi della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 , quella andata in onda mercoledì 2 febbraio, doveva esserci anche. Reduce dall'incredibile successo della fiction di Rai 1 'Doc - Nelle tue mani', nella quale interpreta il protagonista principale, il dottor Andrea Fanti, tanto affascinante quanto ...L'attrice ha pubblicato sui social una commovente lettera al padre - scomparso pochi giorni fa - e una fotografia mentre la accompagnava all'altare, il giorno delle sue nozze conUn post straziante ma anche pieno di gratitudine per salutare il suo papà. Cristina Marino ha affidato ai social il suo messaggio di addio a suo padre, scomparso pochi giorni fa. Lo ha ...La rabbia di Luca Argentero per la polemiche. Luca Argentero assente da Sanremo 2022 per un lutto. Argentero era stato annunciato come ospite di Sanremo 2022 nella seconda serata. (DiLei) “Ma vaff…”, ...Il padre della modella è venuto a mancare qualche giorno fa e proprio per il triste evento il marito Luca Argentero, atteso ospite a Sanremo 2022, ha rinunciato al palco della kermesse canora.