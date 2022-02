Incidente all’Ariston | una donna finisce al pronto soccorso

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 5 febbraio 2022) Teatro Ariston C’è stato un piccoloal Teatro Ariston, durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2022: l’obiettivo di un fotografo è caduto dalla galleria colpendo una signora che si trovava in platea, e che adesso è stata trasportata alper essere medicata. Ne ha dato notizia Rosanna Cacio, inviata de La Vita in Diretta, nel corso di una diretta Instagram con Davide Maggio, realizzata durante una pausa pubblicitaria. L’incresciososi è verificato subito dopo l’esibizione di Irama e Gianluca Grignani, che erano scesi in platea creando un po’ di confusione. Da casa non si è percepito nulla ma in teatro sono stati attimi concitati. Si è riusciti tuttavia a contenere i danni, portando subito all’ospedale lacolpita.