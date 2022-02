Gullit | «La peggior cosa che può fare un giocatore della Fiorentina è trasferirsi alla Juve | lo dice la storia»

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L’indimenticato campione olandese Ruudha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, e ha affrontato i temi legati al campionato italiano, che continua a seguire con grande interesse. All’ordine del giorno, chiaramente, il derby di questo weekend. Secondo, si tratta di una partita che può dire molto del futuro del campionato. Decisiva, soprattutto se la vince l’Inter. In questo momento credo che i nerazzurri siano favoriti, soprattutto dal punto di vista psicologico perché sono avanti in classifica e campioni in carica. Al Milan occorrerebbe un po’ di qualità in più: quando Ibrahimovic è al topcondizione è tutto ok, perché lui è un booster (usa questa espressione legata ai vaccini). Purtroppo Zlatan è stato spesso infortunato. I rossoneri però stanno facendo un ottimo lavoro, avrebbero meritato ...

Secondo Gullit, si tratta di una partita che può dire molto del ... Per me è stato un déjà vu, come quando la Juve acquistò dai viola Roberto Baggio… La peggior cosa che puoi fare da giocatore della Fiorentina è trasferirti alla Juventus. Lo dice la storia...