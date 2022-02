Green pass, mascherine, colori e discoteche: ecco tutte le date che riportano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dal 7 febbraio al 15 giugno: nuove regole entrano in vigore e altre cessano, ma si va verso un progressivo allentamento delle misure di contenimento della pandemia Leggi su repubblica (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dal 7 febbraio al 15 giugno: nuove regole entrano in vigore e altre cessano, ma si va verso un progressivo allentamento delle misure di contenimento della pandemia

Advertising

borghi_claudio : In molti hanno capito, qualcuno no. Lo spiego a quel qualcuno. Alle prossime votazioni escludete pure quelli che… - ladyonorato : Naturalmente, ora che dice cose ragionevoli, i #fasciovax lo rinnegano. - HuffPostItalia : I figli sono positivi: mamma organizza un Covid party per far ottenere il Green pass - akamasensei : Esenti vaccino, ecco il green pass: privacy tutelata - AlessioAntani : RT @AStramezzi: Bisogna vedere un TG dell’India per sapere cosa succede in Canada (In EU nessuno ne parla) Trudeau (nascostosi)che dà dei… -