Franka Rajkovic | “Non è stato facile proseguire le terapie dei bambini con spettro dell’autismo”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) di Lorenzo Rotolo Durante il percorso della vita alcune persone vengono colpite da diverse patologie, tra queste purtroppo anche molti, che presentano disturbi o ritardi del neurosviluppo. Tra le persone che si occupano di riabilitarli o abilitarli vi è la figura del logopedista, come, una logopedista successivamente specializzatasi in analisi del comportamento e che, grazie a questi studi, coniuga la professione della logopedista a quella di analista del comportamento. In cosa consiste il suo lavoro? “Il mio lavoro consiste nel far acquisire al bambino tutte le abilità che non ha oppure che sono deficitarie, partendo dal linguaggio e passando alle abilità accademiche, recettive, motorie e di autonomia. In più correggo tutti i comportamenti problematici che i pazienti presentano. Cerco di far avvicinare il loro ...